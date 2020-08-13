Украинцы могут посещать более 40 стран - МИД

Для украинцев доступны 42 страны мира в условиях пандемии без каких-либо условий либо же при выполнении определенных требований. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 августа. Он отметил, что на прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4.



В частности, по словам министра, к данному перечню присоединилась Армения, куда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также в перечень вошли три другие менее популярные среди украинцев страны: Буркина-Фасо, Того и Чад.



Ранее Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

