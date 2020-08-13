Кравчук не исключает перенос заседаний ТКГ из Беларуси

Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну.



Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



"Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.) тогда мы будем искать другое место", - заявил Кравчук.



Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.



"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук.

