Температура в Арктике поднялась до рекордного уровня

В Арктике была зафиксирована максимальная с 2013 года температура: 17,8 °С. Предыдущий рекорд был на прошлой неделе – тогда температура воздуха составила 17,1 °С, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.



Рекорд зафиксировали ученые на российской станции Ледовая база Мыс Баранова, располагающаяся на архипелаге Северная Земля.



"За период с 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 по настоящее время. Максимальная температура воздуха: 17,8 °С", - говорится в сообщении.



Отметим, что среднегодовая температура в Арктике составляет -40°С зимой и 0°С летом.

