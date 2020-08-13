В Минске захвачены офисы Яндекс и Uber

В Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компании Яндекс и Uber. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники и подтверждения из самого Яндекса.



"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы Яндекса в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.



В пресс-службе компании подтвердили слова источника.



"Выясняем детали", - сказали в компании.



Также в пресс-службе Яндекса сообщили, что минский офис агрегатора такси Uber также захвачен. Бренд в стране принадлежит совместному предприятию Яндекс.Такси и Uber.

