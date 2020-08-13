Еще одного украинца задержали на протестах в Беларуси

В Беларуси в городе Брест на протестах задержали украинца, он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов.



В консульство Украины в Бресте обратились родственники украинца и сообщили, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.



"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

