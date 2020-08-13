Боррелий призвал Лукашенко изменить политику и прекратить репрессии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране. Об этом он написал в своем блоге, передает УНН.



"Ситуация в Беларуси вызывает серьезную озабоченность. После президентских выборов, состоявшихся в прошлое воскресенье, Александр Лукашенко и люди у власти должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широким обществом. За последние месяцы белорусы ясно показали, что они жаждут демократии и уважения прав человека. Существенные политические изменения являются предпосылкой для дальнейшего развития отношений между ЕС и Беларусью", - написал Боррель.



Он отметил, что ЕС повсюду выступает за демократию и права человека, и в ответе за предотвращение подрыва этих ценностей.

