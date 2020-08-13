По всей Украине, кроме юга и Закарпатья, сохранится прохладная погода

В ближайшие двое суток в большинстве областей Украины сохранится сухая и прохладная погода, за исключением юга и Закарпатья, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу, 14 августа в Украине без осадков, только в восточных областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей и в Закарпатье 13-18°; днем 19-24°, в южной части и Закарпатье 25-29°.



В Киеве в пятницу без осадков, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью 10-12°, днем 21-23°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 14 августа была зафиксирована в 2010 году и составила 37,1°, самая низкая ночью – 8,1° в 1923 году.



В субботу, 15 августа, в Украине по-прежнему без осадков, только в Карпатах днем возможен кратковременный дождь.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днём 19-24°, на западе и юге страны 23-28°.



В Киеве в субботу также без осадков, ветер переменный, 3-8 м/с, температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



13 августа по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 22-25°, в Днепре в пределах Киева - 22°.

