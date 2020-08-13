Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Группа внефракционных народных депутатов предлагает Верховной Раде принять законопроект, гарантирующий проведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года, о невозможности проведения которых заявила Центральная избирательная комиссия.

Соответствующий законопроект №3976 "Об обеспечении проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение ЦИК носит дискриминационный характер и незаконно.

"Непроведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областях и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года… приведет к нарушению гарантированных Конституцией Украины прав граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, права на местное самоуправление, права свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напоминают, что в большинстве населенных пунктах, в которых ЦИК решило не проводить первые выборы, проводились как местные выборы, так и выборы президента и народных депутатов Украины.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

На заседании 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. При этом ЦИК отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.