"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Белоруссии

Фракция "Голос" в Верховной Раде будет требовать созыва внеочередной сессии парламента для рассмотрения проекта постановления по позиции Украины в связи с происходящим в Белоруссии, заявила заместителя председателя партии "Голос" Инна Совсун.

"По информации СМИ, в Белоруссии уже задержаны около 7 тыс. мирных протестующих. Выборы в демократической стране должны проходить абсолютно не так. Сейчас все граждане Украины, которые вышли сегодня под посольство Белоруссии в Киеве, вышли озвучить свою позицию и поддержку белорусским протестующим. Но для того, чтобы нас услышали, недостаточно таких акций протеста. Необходимо, чтобы Украина как государство выразила свою позицию. Именно поэтому партия "Голос" начала регистрацию проекта постановления Верховной Рады и будет требовать созыва внеочередного заседания украинского парламента. Для того, чтобы рассмотреть это постановление, чтобы зафиксировать позицию Украины как государства по поводу того, что происходит в Белоруссии", - сказала она в четверг, сообщает пресс-служба "Голоса".



Совсун добавила, что "Голос" предлагает в своем проекте постановления заявить о непризнании результатов выборов в Беларуси и призвать парламенты демократических стран также выразить свою реакцию на происходящее в Белоруссии.



"Первое: Украина должна четко сказать, что мы не признаем выборы в Белоруссии в таком виде, как они произошли. Второе: мы должны обратиться к парламентам Европы, парламентам демократических стран с тем, чтобы они так же отреагировали на то, что происходит в Белоруссии", - сказала нардеп.

