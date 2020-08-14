В Кабмине решили обновить информацию о государственной границе Украины

Правительство одобрило законопроект "О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины", который актуализирует информацию о государственной границе Украины и обеспечивает свободный доступ к этим данным.

Как говорится на сайте Минэкономики, достоверные и однозначные данные о государственной границе Украины имеют важное значение для обеспечения национальной безопасности, принятия управленческих решений государственными органами, экономического развития государства, охраны окружающей природной среды, международного сотрудничества, экономии времени и средств при чрезвычайных ситуациях.



Что предусмотрено:



- определить состав сведений о государственной границе Украины, а также оснований и порядка их внесения в Государственный земельный кадастр;



- исключить техническую документацию по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины из видов документации по землеустройству.



Кроме того, в законопроекте предложено установить принцип открытости сведений о государственной границе Украины и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.



Законопроект разработан в связи с неотложной необходимостью внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (с Республикой Польша и Румынией), редемаркации (со Словацкой Республикой и Венгрией) и делимитации (с Республикой Беларусь, Республикой Молдова и Российской Федерацией).



Законопроект еще должна рассмотреть Верховная Рада.

