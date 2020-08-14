В период пандемии Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Международные резервы России за семь месяцев 2020 года составили $600,7 млрд.



Об этом сообщил Банк России.



Таким образом побит рекорд в $598,1 млрд, установленный в августе 2008 года, накануне мирового финансового кризиса.



За первую неделю августа объем международных резервов России увеличился на $8,9 млрд, или на 1,5%. Нынешний рост обусловлен положительной курсовой переоценкой и повышением мировых цен на золото, уточняет ЦБ.



Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил, что макроэкономические показатели в России "демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны".



Господин Силуанов напомнил, что рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне.

