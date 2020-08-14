"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г. Самбор, Дубно, Беляевка и еще пятьрайонов

Города Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ривненская обл.) и районы Городенковский и Косовский (Ивано-Франковская обл.), Костопольский и Ривненский (Ривненская обл.), Кицманский (Черновицкая область) с понедельника, 17 августа, получат статус "красной" зоны по COVID-19.



Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании согласно новым принципам зонирования.



По его информации, в "оранжевую" зону попали областные центры Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы, а также города Бурштын и Коломыя (Ивано-Франковская обл.), Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец, Червоноград и Буск (Львовская обл.), Острог (Ривненская обл.) и Чертков (Черновицкая обл.).



Помимо того в "оранжевой" зоне 19 районов Львовской области, три – Закарпатской, по два – Волынской, Одесской и Ривненской и по одному – Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.



Киев, несмотря на рост загруженности коек свыше 50% в последние дни отнесен к "желтой" зоне. В ней также такие областные центры, как Одесса, Харьков, Луцк, Тернополь, Ривне.



Немчинов уточнил. что такие эпидемические уровни установлены на 14 дней.



Как сообщалось, в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до 5 человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).



В "оранжевой" зоне действуют запреты на деятельность средств размещения, кроме гостиниц; развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницах. Для ТРЦ, учреждений бытового обслуживания, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, музеев и библиотек норма площади на человека увеличена двое – до 10 м. Также вдвое ужесточена норма перевозки общественным транспортом – до 50% количества мест для сидения.



В "желтой" зоне запрещены работа хостелов, работа с 24:00 и до 7:00 развлекательных учреждений и учреждений общепита, а также проведение массовых мероприятий в общепите в количестве свыше 20 человек.



Согласно обновленным правительством критериям определения уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19, если уровень загруженности коек в медучреждениях по всему региону пять дней подряд будет составлять 50% и более, то территория попадает в "оранжевую" зону, если свыше 75% – в "красную".



Помимо того "красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице – более 160 случаев на 100 тыс. населения. Для Киева, например, если принять его население в 3 млн человек, это означает свыше 500 заболевших в сутки.



"Оранжевый" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется от 120 до 240 случаев на 100 тыс. населения, а в другой административно-территориальной единице – от 80 до 160 случаев на 100 тыс. населения.



"Желтый" уровень соответствует от 40 до 120 случаев на 100 тыс. населения в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тысяч человек за 14 дней, а в другой административно-территориальной единице – от 40 до 80 случаев на 100 тыс. населения.



Наконец, "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается, если пациентами с Covid-19 занято менее 50% отведенных им коек на протяжении 5 дней подряд и показатель заболеваемости за 14 дней меньше базового (40 на 100 тыс. населения), а количество тестов методом ПЦР и ИФА составляет не менее 24 на 100 тыс населения на протяжении последних 7 дней.

