Меркель жестко осудила события в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель осуждает насилие против протестующих в Беларуси и призывает ЕС обсудить санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека. Позицию Меркель в пятницу, 14 августа, озвучил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.



"Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов... Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", - сказал Зайберт, добавив, что это "неприемлемо".



В Берлине считают, что власти должны немедленно отпустить задержанных и "обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации".



Зайберт указал, что "очень многие люди" вышли на улицы белорусских городов и сложили работу на предприятиях, "чтобы мирно заявить о своем политическом мнении". По его словам, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.



"Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Беларуси. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - отметил Зайберт.

