Минский метрополитен присоединился к забастовкам
Минский метрополитен вышел на забастовку. Уже несколько десятков крупнейших предприятий бастуют и требуют прекратить насильство со стороны правоохранителей.
Об этом сообщает NЕХТА.
Бастуют от сотрудников дэпо до инженерных служб.
Отметим, забастовки охватили всю Беларусь. В частности, барановичский станкостроительный завод "АТЛАНТ", минский завод колесных тягачей, белорусский производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры БелОМО, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, Минский моторный завод, Жабинковский сахарный завод остановили свою работу.
Национальная забастовка началась 11 августа. После двох дней масштабных протестов в стране.
Источник: РБК-Украина
14:35