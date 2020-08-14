Минский метрополитен присоединился к забастовкам

Минский метрополитен вышел на забастовку. Уже несколько десятков крупнейших предприятий бастуют и требуют прекратить насильство со стороны правоохранителей.



Об этом сообщает NЕХТА.



Бастуют от сотрудников дэпо до инженерных служб.



Отметим, забастовки охватили всю Беларусь. В частности, барановичский станкостроительный завод "АТЛАНТ", минский завод колесных тягачей, белорусский производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры БелОМО, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, Минский моторный завод, Жабинковский сахарный завод остановили свою работу.



Национальная забастовка началась 11 августа. После двох дней масштабных протестов в стране.

