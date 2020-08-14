На выходных в Украине начнет немного теплеть

В выходные дни прохладный воздух, охвативший большую часть территории Украины, в дневные часы постепенно начнет прогреваться, так что температура немного повысится, в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается и дожди вероятны лишь в Карпатском регионе, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В Украине в субботу, 15 августа, без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, в Закарпатской, Одесской областях и в Крыму местами 14-19°; днем 20-25°, на юге и крайнем западе страны до 27°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 августа самая высокая температура днем была 36,5 в 2010г., самая низкая ночью 6,2 в 1909г.



На воскресенье, 16 августа, в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 22-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.



14 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-24°; в Днепре в пределах Киева 22°.

