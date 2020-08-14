В Киеве мужчина получил смертельное ранение из-за замечания

В Киеве мужчина получил смертельное ножевое ранение в живот после того, как сделал замечание другому человеку. Мужчину, который нанес ранение, задержали по месту жительства.



Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.



Сообщается, что инцидент произошел на улице Константиновской в Подольском районе столицы после того, как 25-летний парень стал свидетелем того, как незнакомец ударил девушку по лицу и решил заступиться. В результате он получил ножевое ранение в живот и скончался по дороге в больницу.



"У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушел", - сообщили в полиции.



Злоумышленника задержали по месту жительства, где во время обыска изъяли вещественные доказательства, среди которых был и нож, которым было нанесено ранение.



"Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами" - добавили в полиции.



По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

