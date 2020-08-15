Евросоюз начал работу над санкциями против Белоруссии

Евросоюз начал работу над санкциями против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) начинает работу над санкциями против властей Белоруссии. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии. Он сообщил, что Совет по иностранным делам прошел конструктивно, и ЕС вводит санкции против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

Ранее Боррель предостерег, что отношения объединения с Минском могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона». Так, он подчеркнул, что выборы в Белоруссии нельзя считать свободными или справедливыми, а власти республики применяли насилие по отношению к собственным гражданам.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.