Лысеющий мужчина разрушил брак в попытке спасти свои волосы

Житель английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, перенес семь операций по пересадке волос и рассказал, как попытки спасти свои волосы разрушили его брак и оставили в долгах. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Дэвид Андерсон (David Anderson) в юности гордился своей шевелюрой. Но в середине 1990-х, когда ему исполнился 21 год, его волосы начали выпадать. «Я стоял в душе, смотрел на свою руку и видел, как много волос на ней осталось», — вспоминает он.



Андерсон очень переживал из-за облысения. Он не хотел выходить из дома и знакомиться с новыми людьми, не хотел заниматься сексом, хотя успел жениться к этому возрасту. Комментарии о выпадении волос ранили его.



Мужчина прошел лечение в Лондоне, где консультировался у хирурга по трансплантации волос. В течение нескольких лет он прошел курс из семи операций. Но в результате волосы начали выпадать еще сильнее.



Неудачно проведенная трансплантация волос ударила по его самооценке и превратила в отшельника. В результате его чрезмерные опасения за прическу разрушили брак. «Когда я думаю о прошлом, я понимаю, что со мной было весьма трудно жить. Я не могу винить свою бывшую жену, я был одержим. Я просто смотрел, как выпадают остатки моих волос», — признал Андерсон.



Англичанин вложил все свои деньги в процедуры трансплантации, и ему пришлось взять кредит в банке, чтобы отправиться в Канаду на лечение, которое было недоступно в Великобритании.



Он перенес еще четыре операции, чтобы привести волосы в нормальное состояние. Теперь ему нравится то, как он выглядит, и он чувствует себя другим человеком, хотя ему пришлось дорого заплатить за это в финансовом и эмоциональном плане.

