Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 субботы достигло 21 млн 83 тыс. 98 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 764 тыс. 683 по состоянию на утро субботы.



В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 субботы суммарно выявлено 5 млн 312 тыс. 464 заболевших, скончались 168 тыс. 429.



В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 226 тыс. 443, умерли 105 тыс. 490.



На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 461тыс. 190, число летальных исходов за сутки достигло 49 тыс. 36 человек.



По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 55 тыс. 908 человек, заразились 511 тыс. 369.

