В ближайшие дни кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в Карпатском регионе

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая погода, лишь в Карпатах и в Закарпатской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, в Закарпатье и Одесской области местами 14-18°; днем 23-28°, на востоке страны местами 21-22°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 11-13°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 августа самая высокая температура днем была 36,2 в 2008г., самая низкая ночью 5,1 в 1884г.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе днём местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер слабый.

Температура воздуха ночью 11-16°, в Закарпатье и на побережье морей до 19°, в восточной части 8-13°; днём 25-30°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер слабый. Температура ночью 14-16°, днём 27-29°.

15 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре, в пределах Киева, 23°.