Том Круз попал в аварию, пытаясь выполнить трюк на съемках

Американский актер Том Круз попал в аварию во время выполнения трюка на мотоцикле на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима". Об этом, в субботу, 15 августа, сообщает The Mirror.



Сообщается, что Круз должен был перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую, однако ему не удалось. Во время разгона транспортное средство стало тормозить и не смогло долететь до крыши. Круз был застрахован и не пострадал в результате инцидента. Однако мотоцикл стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел.



Фильм "Миссия: невыполнима 7" от режиссера Кристофера Маккуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021 года.



Известно, что в августе 2017 года Круз получил травму на съемках шестой части фильма "Миссия: невыполнима" в Лондоне. Он должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

