ОП: освобождением "вагнеровцев" Минск показал, что близость народов для него ничего не стоит

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.



Генпрокуратура ранее в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию.



"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в тексте заявления.



Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.



Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.



Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина.

