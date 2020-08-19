Принц Гарри снялся в кино

Британский принц Гарри принял участие в документальном проекте Netflix - Rising Phoenix (Восходящий феникс). Лента выйдет на экраны уже 26 августа. Фильм посвящен участникам Паралимпийских игр.



Принц Гарри появляется в фильме, как основатель Игр непобежденных - соревнованиях для военных, получивших травмы в зонах боевых конфликтов. С 2017 года в этих состязаниях принимают участие и украинцы.



"В этом мире нет ничего кроме спорта, что могло бы вытащить вас из самых темных мест", - подчеркнул Гарри в ленте.



Фильм покажет историю движения, призванного "изменить мировоззрение об инвалидности, разнообразии и человеческом потенциале", говорится в описании Netflix.





