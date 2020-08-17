Повышение минималки: список подвохов

Повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 5 тыс. грн с сентября, до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и до 6,5 тыс. грн. с 1 июля 2021-го рекламируется как шаг власти в интересах бедных. На самом деле выиграют, как обычно, богатые: начальство, которое находится на вершине тарифной сетки. Пострадает частный бизнес, которому придется платить больше единого социального взноса и штрафов за «нелегальных» работников. Налог на недвижимость и автомобили тоже вырастет. А штрафы и выплаты не изменяться – они с МЗП не увязаны.



Теперь обо всем по порядку. Понятно, что приближающиеся местные выборы диктуют правила игры, а политика у нас традиционно неразрывно связана с экономикой, но странно, что никто не помнит предвыборных уроков 2019 года.



Щедрые пенсионные выплаты правительства Владимира Гройсмана не помогли ни ему с его партией, ни президенту Петру Порошенко получить дополнительные голоса. Результат президентских выборов показал, что народ не испытывает никакой благодарности ни за соцвыплаты, ни за повышение минимальной зарплаты, которая началась с Гройсмана. Поэтому стоит ли овчинка выделки с точки зрения электоральных раскладов – это вопрос к технологам.



А вот о расходы будут немалые, и это очевидно. Не случайно министр финансов Сергей Марченко, который все понимает, назвал повышение минималки с 4723 грн до 5 тыс. грн в сентябре «подъемной историей», оценив затраты в 5 млрд. грн.



При этом касательно анонсированного поднятия МЗП в следующем году до 6-6,5 тыс. грн, он был менее оптимистичен. И лишь отметил, что сейчас во время формирования бюджета на 2021 год его ведомство пытается найти ресурс для выполнения этой задачи. А задача уже стоит в три раза дороже – минимум 16 млрд. грн.



На что же рассчитывают представители власти? Судя по комментариям компетентных лиц, они сами еще не знают. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев заявил в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что 5 млрд. грн, необходимые на сентябрь, возможно получить за счет экономии на обслуживании госдолга.



В связи с карантином отменили обязательную уплату ЕСВ за март, апрель и май 2020 года для самозанятых лиц и ФОПов, в том числе на упрощенной системе налогообложения. Таким образом, за второй квартал 2020 года минимальная сумма ЕСВ составит 1039,06 грн (только за июнь 2020 года) вместо 3117,18 грн. Так что как минимум пока государство свои расходы не отобьет

Другой, более чувствительный для широкого круга граждан налог, касается автомобилей. Депутаты из «Слуги народа» внесли законопроект, которым предлагается налогооблагать все авто, стоимость которых составляет 200 минимальных зарплат, а не 375 МЗП, как сейчас

Сказав это, он тут же сам усомнился в своей идее и добавил: «Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на $3 млрд., которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка».В самом деле, не стоит забывать, что Верховная Рада законом №3279-д внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год с учетом коронакризиса и увеличила дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП. В этом году МВФ закроет глаза на такой огромный и недопустимый, по его мнению, дефицит. Но в следующем году нам надо будет влезть в жесткие рамки. А как это сделать, если повышать зарплаты?Понятно, что есть хитрый математический план вернуть часть суммы за счет налогов и тем самым поправить плачевную ситуацию в Пенсионном фонде. Министр Марченко на это намекал. Действительно, предприятия платят фиксированный единый социальный взнос 22% от суммы зарплат. Таким образом, за счет роста зарплат удастся нарастить поступления ЕСВ.Сайт AIN.UA посчитал, как ЕСВ будет расти вместе с минималкой. Так, уже с сентября налог составит 3300 грн вместо 3117,18 грн за квартал. С 1 яваря 2021 года – 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал. С июля 2021 года – 4290 грн.Но не забываем, что в связи с карантином отменили обязательную уплату ЕСВ за март, апрель и май 2020 года для самозанятых лиц и ФОПов, в том числе на упрощенной системе налогообложения. Таким образом, за второй квартал 2020 года минимальная сумма ЕСВ составит 1039,06 грн (только за июнь 2020 года) вместо 3117,18 грн. Так что как минимум пока государство свои расходы не отобьет.Все это было бы оправдано, если бы поднимались только зарплаты «снизу», для самых бедных. Но пока нет никаких признаков того, что Минфин отменит повышение по всей тарифной сетке, хотя Марченко и говорит, мол, дискуссии на этот счет идут.Хорошо, что идут, однако время не терпит. Решение надо принимать одновременно с повышением МЗП. Иначе будет запущен зарплатный мультипликатор. Другими словами, если у простых бюджетников доходы вырастут на 300-500 грн, то у руководителей, чья зарплата привязана к минималке, она станет не 300 тыс. грн в месяц, а все 400 тыс. грн.СМИ подсчитали, что, согласно постановлению Кабмина №859, глава государственного предприятия с численностью сотрудников более 20 тыс. человек или стоимостью активов в более 30 млрд. грн вправе себе начислять себе ежемесячную зарплату в 944 тыс. грн. С 1 сентября это уже будет 1 млн грн, с 1 января - 1,2 млн грн, а с 1 июля – 1,3 млн грн.При этом почти все остальные штрафы, перечисленные в Кодексе Украины об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе, высчитываются на основании необлагаемых минимумов доходов граждан. А этот минимум до сих пор не поднимался и составляет (только не смейтесь!) 17 грн.Это же касается и различных социальных выплат: они базируются не на минимальной зарплате и даже не на необлагаемом минимуме, а на прожиточном минимуме. А он у нас почему-то вдвое (скоро будет втрое!) меньше, чем минимальная зарплата. С 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля 2020 года у – 2118 грн.Недавно в парламенте появился законопроект, которым предлагается убрать все три минимума для вычисления штрафов, платежей и соцпомощи и ввести новое понятие – «базовая величина для денежных платежей и взысканий». Но пока так и не понял, как эта величина будет высчитываться и как ее менять, если начнется инфляция.Поэтому можно четко говорить, что повышение минимальной зарплаты существенно влияет на три категории. Во-первых, это упомянутый выше единый социальный взнос. Во-вторых, это драконовские штрафы за нарушение трудового законодательства. Третье – налог на недвижимость и на «роскошные машины».На последних двух пунктах стоит остановиться отдельно. За каждого неоформленного сотрудника, застуканного на рабочем месте «трудинспекторами», положен штраф в размере 30 минимальных зарплат. На сегодня это 141,7 тыс. грн. С сентября будет уже 150 тыс. грн. Если сотрудник оформлен на половину ставки, а фактически работает полный рабочий день, тоже полагается штраф, но значительно меньше. Что-то около 10 минимальных зарплат.Поэтому велика вероятность, что после повышения минималки работников частного сектора переведут на полставки. Или что-то придумают для уменьшения оплачиваемых рабочих дней. Крупному бизнесу сделать это будет сложнее, но тоже как-то выкрутятся. Голь на выдумки хитра.Теперь относительно имущественных налогов. Налог на недвижимость в наших условиях оказался крайне неэффективным. Экономисты говорят, что с точки зрения макроэкономики пользы от него мало. Тем не менее, его никто не отменяет.Налог поступает в местные советы, его ставку так же устанавливает местная власть – не более 1,5 % размера минимальной заработной платы за 1 кв.м. площади, подлежащей налогообложению. На сегодня это максимум 70,8 грн за 1 кв. м. Но в разных городах ставки разные. В Одессе – 47,2 грн/кв.м. Во Львове для квартир – 23,61 грн/кв.м, для домов – 47,23 грн/кв.м. В Киеве – 70,84 грн/кв.м. Перед местными выборами повышать, может, и не будут.Другой, более чувствительный для широкого круга граждан налог, касается автомобилей. Депутаты из «Слуги народа» внесли законопроект, которым предлагается налогооблагать все авто, стоимость которых составляет 200 минимальных зарплат, а не 375 МЗП, как сейчас. При этом возраст автомобилей, которые будут облагаться налогом, увеличивается до восьми лет с года изготовления, хотя раньше было до пяти.Но и это еще не все. Увеличится и размер налога. Если сейчас ставка – 25 тыс. гривен в год, то в случае принятия закона ее установят на уровне шести минимальных зарплат. Если минималка будет 5 тыс. грн, то с осени придется платить 30 тысяч в год. Причем, не только за автомобили, а еще и за мотоциклы и лодки. И это может оказаться самым ощутимым неприятным последствием роста минимальной зарплаты.