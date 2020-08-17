Зеленский отреагировал на поджог автомобиля Схем

Президент Владимир Зеленский надеется, что правоохранители максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы Схемы. Об этом он написал в Telegram в понедельник, 17 августа.



"В декабре 2014-го неподалеку от дворца Украина неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы Схемы", – заявил глава государства.



Зеленский заверил, что как президент Украины будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нынешнему президенту.



"Убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", – подчеркнул он.



Заленский добавил, что ранее его творческая деятельность "всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти".



"Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" – до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы с моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", – резюмировал президент Украины.



Напомним, в ночь на 17 августа под Киевом сгорела машина программы Схемы. Журналисты считают инцидент поджогом и связывают его со своей профессиональной деятельностью.

