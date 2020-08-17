В Беларуси отпустили почти всех задержанных во время протестов

В Беларуси отпустили почти всех задержанных во время акций протеста. В следственных изоляторах отбывают административные аресты 122 человека.



Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.



Также в Генпрокуратуре отметили, что идет проверка превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в связи с задержаниями демонстрантов.



"По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - добавили в Генпрокуратуре.

