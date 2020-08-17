Турция отправила еще один корабль на буровые работы в Средиземном море

Турция отправила в восточную часть Средиземного моря еще одно судно для проведения сейсмогеологических разведки. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на международную морскую автоматизированную систему оповещения NAVTEX в понедельник, 17 августа.



Указано, что к судам Barbaros Hayrettin Paşa и Oruç Reis прибавился корабль Yavuz, который будет находиться в указанном районе с 18 августа до 15 сентября.



Это судно будет проводить исследовательские работы у берегов Кипра в сопровождении трех кораблей поддержки и поставки – Ertuğrul Bey, Osman Bey и Orhan Bey.



Судно Barbaros Hayrettin Paşa уже находится в районе с 28 июля и будет оставаться до 18 сентября, Oruç Reis – до 23 августа.



Исследовательские суда сопровождают и защищают военные корабли ВМС Турции.



Накануне Евросоюз обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море. В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что правительство Турции должно прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

