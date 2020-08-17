Вечер памяти Виктора Цоя вместе с «Интером» провели более 3,7 млн телезрителей

15 августа «Интер» посвятил вечерний эфир памяти Виктора Цоя. 30 лет прошло со дня гибели легендарного рок-музыканта, солиста культовой группы «Кино». Но его творчество актуально до сих пор. Вечер памяти Цоя вместе с «Интером» провели 3,6 млн человек. Еще 100 тысяч зрителей смотрели проекты канала, посвященные музыканту, в Интернете.

Прошло уже три десятилетия с 15 августа 1990 года, когда жизнь Виктора Цоя внезапно оборвалась. Но миллионы поклонников музыканта по всему миру продолжают слушать его песни, смотреть фильмы с его участием и верят, что «Цой – жив»… Причем среди фанатов артиста – не только люди, которые ходили на его концерты в советское время, но и те, кто появился на свет после его ухода. Вечером памяти Виктора Цоя телеканал «Интер» не только дал возможность своим зрителям вспомнить легендарного рок-музыканта, но еще и напомнил его давним фанатам о том, какими они были 30 лет назад, а молодому поколению позволил узнать больше об их кумире.

Главным событием вечера стала премьера документального проекта «Цой жив. 30 лет без «Кино», который «Интер» снял к годовщине смерти артиста. Фильм собрал долю 7,3% по всеукраинской аудитории 18+, и 8,5% – среди зрителей 18-54 в больших городах. В этом проекте о Викторе Цое рассказывают его коллеги и друзья – люди, которые были рядом с ним в различные периоды его жизни. Среди них – солист группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкальный критик Артемий Троицкий, гитарист группы «Кино» Александр Титов, основатель группы «Звуки «Му» Александр Липницкий, певица и друг группы «Кино» Джоанна Стингрей, исполнитель главной роли в фильме «АССА» Сергей Бугаев, режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов, исполнительница главной роли в «Игле» Марина Смирнова, режиссер фильма «Конец каникул» Сергей Лысенко. Каким на самом деле был солист группы «Кино», как он жил, что формировало его музыкальный стиль и благодаря чему скромный выпускник ленинградского ПТУ смог стать рок-звездой, – об этом документальный фильм «Интера».

Впервые на телевидении был показан короткометражный фильм «Конец каникул». В картине, снятой режиссером Сергеем Лысенко в 1986 году в Киеве, Виктор Цой сыграл свою первую роль в кино.