Повышение минималки не скажется на уровне инфляции – глава НБУ

Повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен не скажется на общем уровне инфляции в Украине.



Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.



Шевченко также отметил, что поднятие минималки до 6500 грн в следующем году, по его словам, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минималку подняли с 1600 до 3200 грн).



"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж", - отметил Шевченко.



"В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - добавил глава НБУ.

