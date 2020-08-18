СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".



Как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его.



Так, в рамках уголовного производства по ч.3 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.



Сейчас продолжаются следственные действия.



Как сообщалось, поджог авто корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук произошел в ночь на 30 января 2020 года во Львове. Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.



Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого.



7 февраля подозреваемый в поджоге авто был помещен под круглосуточный домашний арест по решению Галицкого районного суда Львова.

