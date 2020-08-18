СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

Как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Так, в рамках уголовного производства по ч.3 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, поджог авто корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук произошел в ночь на 30 января 2020 года во Львове. Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого.

7 февраля подозреваемый в поджоге авто был помещен под круглосуточный домашний арест по решению Галицкого районного суда Львова.