Little Big выпустили клип на песню Tacos

Российская рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Tacos. Меньше чем за час ролик набрал на YouTube больше 100 тысяч просмотров, а за пять часов — свыше полумиллиона, отмечает «РИА Новости».



В музыкальном видео актер Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш, приходит на кухню, чтобы перекусить. Участники группы же превращаются в еду и доводят Пухляша до испуга: Илья Прусикин брызгается парфюмом из лука, после чего в шортах и майке из спагетти ныряет в кастрюлю с кипящей водой, а на макаронные волосы Сони Таюрской выливают кетчуп.



За музыку в видео отвечали лидер группы Илья Прусикин, Соня Таюрская, Виктор Сибринин и Любим Хомчук. Клип какое-то время занимал первое место во вкладке «В тренде» в российском YouTube.



Дмитрий Красилов также снимался в клипе Little Big на песню Uno, с которой петербургская группа должна была выступить на «Евровидении» в этом году, но из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. В июле этот клип стал самым просматриваемым за всю историю «Евровидения».





