ОБСЕ хочет провести переговоры с Лукашенко и оппозицией

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительству Беларуси о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде - для встречи с представителями власти и оппозиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ОБСЕ.



“Мы подтверждаем нашу обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года,.. а также непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и предполагаемыми пытками и жестоким обращением силовиков. Чтобы найти путь вперед, в Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог”, — говорится в сообщении.



Сообщается, что ОБСЕ готова поддержать этот диалог и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.



“В связи с этим правительству Беларуси поступило официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде — для встречи с представителями власти и оппозиции”, — говорится в заявлении.



Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.



Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжаются уже вторую неделю, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, погибли как минимум два человека.

