Украина довела запасы газа в ПХГ до 24 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 августа увеличился до 23,965 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".



По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 111,19 млн куб. м газа.



Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.



При этом в данных за 16 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 42,05 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.



Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

