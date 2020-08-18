"Барселона" уволила главного наставника клуба

ФК “Барселона” объявил об увольнении с поста главного тренера клуба Кике Сетьена, сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонцев.



Совет директоров согласился с тем, что Сетьен больше не будет тренером основной команды. Это первое решение в рамках масштабной реструктуризации основной команды, которая будет принята на основе консенсуса между текущим техническим секретариатом и новым тренером, о котором будет объявлено в ближайшие дни.



За семь месяцев работы во главе “блаугранос”, Сетьен провел 25 матчей за команду “Барселоны”: 19 в Ла Лиге, три в Лиге чемпионов и три в Кубке страны. Суммарный баланс его результатов составил 16 побед, четыре ничьи и пять поражений.



Напомним, что ранее клуб под руководством Сетьена клуб потерпел сокрушительное поражение от “Баварии” в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).

