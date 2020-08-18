Польша призвала ЕС заменить собой Россию для Беларуси

аместитель главы МИД Польши Павел Яблонский обратился к Евросоюзу с призывом стать альтернативой России для Беларуси.



Об этом сообщает "Polska Agencja Prasowa".



По его словам, ЕС не должен ограничиваться только заявлениями и идеями о санкциях. Как считает Яблонский, альянс должен "дать нечто большее", а именно предложить сотрудничество, которое может стать альтернативой российскому.



"Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов", — сказал дипломат. По его мнению, это также позволит президенту Беларуси Александру Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией.

