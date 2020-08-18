Бужанский требует уволить Аласанию из-за недопуска 12-летнего сироты на "Евровидение"

Вслед за отказом НОТУ в участии в детском "Евровидении" мальчику-сироте, спевшему "Смуглянку", депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский высказался за увольнение председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Об этом он написал в Facebook, сообщают Українські Новини.



При этом Бужанский направил НОТУ депутатский запрос с просьбой предоставить доказательства нарушения Ткачуком положений о национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе, а также предоставить информацию о том, предоставили ли возможность ребенку защитить свои права на участие в конкурсе.



Также Бужанский отметил, что Аласания объясняет решение НОТУ тем, что Ткачук пел в Лондоне, в здании, принадлежащем российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.



"Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договора купли-продажи и аренды лондонского зала. Более того, Аласания ссылается на слова главы "Россотрудничества" Примакова о поиске людей для солидаризации. Ни двенадцатилетний мальчишка, ни заменившие ему родителей бабушка с дедушкой за Примаковым не уследили, и Аласания счел их виновными", – подчеркнул депутат.



По мнению Бужанского, Аласания должен уйти.



"Пусть пойдет (попробует) себя в бизнесе, хватит паразитировать на детях и налогоплательщиках", – подытожил он.

