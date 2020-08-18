На Общественном ТВ прошли массовые сокращения

Правление ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины сократило коллектив каждого из 22 региональных филиалов в среднем на 14%. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в соцсети.



Почти 300 штатных должностей в региональных филиалах Общественного вещания сокращены с начала года, несмотря на карантин, подчеркнул Томиленко.



По его данным, наиболее масштабное сокращение проведено в филиале UA Донбасс - 25% штатных единиц. Во львовской дирекции из 109 человек осталось 88, в одесской - из 94 осталось 72.



В полтавском филиале сократили 18 штатных единиц, в ивано-франковском - 17, в днепропетровском и черниговском - по 16.



В НСЖУ отмечают, что курс на маргинализацию регионального вещания, который воплощает руководство Общественного вещателя, является ложным и направленным на ограничение доступа граждан к региональной информации.



Напомним, 25 февраля в семи городах Украины прошла акция в поддержку регионального общественного ТВ и радио. Акции прошли возле помещений телерадиокомпаний региональных вещателей в Запорожье, Житомире, Ровно, Закарпатье, Николаеве, Херсоне и Луцке, а также в Кропивницком.



Причиной акций стало намерение руководства НОТУ сократить продолжительность вещания в регионах из общих 6 часов для радио и телевидения до 1 часа в сутки для ТВ и 1 часа 30 мин для радио.

