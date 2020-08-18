В Кабмине предупреждают о росте цен

В Украине в условиях коронакризиса ожидается рост цен в этом году. Что именно повлияет на инфляцию рассказали в Минэкономики.



По их данным, до конца года на динамику инфляции будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Этот механизм будет использоваться для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мероприятий.



Также цены будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.



"В дальнейшем на протяжении 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньшими, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в документе.

