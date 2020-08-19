Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.



Он вновь отметил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. Ранее он заявлял, что страны Запада наращивают военную мощь в регионе.



"Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что за вчерашний вечер, особенно ночь, вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду. <...> Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.



"Притом эти заявления свидетельствуют, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.



"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - добавил глава государства.



Президент Белоруссии также заявил, что ситуация в стране еще не достигла своего пика.



"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - цитирует его БелТА.



