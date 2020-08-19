Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером станет Рональд Куман
Нидерландский специалист Рональд Куман станет главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, интервью с которым транслируется клубным ТВ.
"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", - сказал он.
Сам Куман прокомментировал возможное назначение на пост коуча "Барселоны".
"Да, я бы хотел возглавить "Барсу", но пока ничего не решено, ведь нет подписи.
Пока ничего не знаю, ничего неизвестно. Даже не взирая на то, что я этого хочу", - цитирует Куман AS.
Также издание сообщает, что "Барселона" предлагала контракт Куману еще в январе 2020-го, но тогда он отказался.
Источник: Корреспондент
10:10