Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером станет Рональд Куман

Нидерландский специалист Рональд Куман станет главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, интервью с которым транслируется клубным ТВ.



"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", - сказал он.



Сам Куман прокомментировал возможное назначение на пост коуча "Барселоны".



"Да, я бы хотел возглавить "Барсу", но пока ничего не решено, ведь нет подписи.



Пока ничего не знаю, ничего неизвестно. Даже не взирая на то, что я этого хочу", - цитирует Куман AS.



Также издание сообщает, что "Барселона" предлагала контракт Куману еще в январе 2020-го, но тогда он отказался.



