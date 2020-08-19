Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером станет Рональд Куман

Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером станет Рональд Куман

Нидерландский специалист Рональд Куман станет главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, интервью с которым транслируется клубным ТВ.

"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", - сказал он.

Сам Куман прокомментировал возможное назначение на пост коуча "Барселоны".

"Да, я бы хотел возглавить "Барсу", но пока ничего не решено, ведь нет подписи.

Пока ничего не знаю, ничего неизвестно. Даже не взирая на то, что я этого хочу", - цитирует Куман AS.

Также издание сообщает, что "Барселона" предлагала контракт Куману еще в январе 2020-го, но тогда он отказался.