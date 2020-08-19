За полгода население Украины сократилось на 140 тысяч

Анализ Государственной службы статистики показал, что численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Об этом говорится на сайте Госстата. В период с января по май численность населения сократилась более чем на 100 тыс. человек. А в период с января по июнь 2020 года численность сократилась на 140,3 тыс. лиц.

По оценке на 1 июля 2020 года на Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.



Кроме того, существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.



Ранее сообщалось, что в ближайшие два года на Украине не планируют проводить перепись населения. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Немчинов добавил, что пока Украина не преодолеет эпидемию коронавируса, нельзя ставить вопрос о переписи. При этом министр добавил, что Госстат к проведению переписи населения готов.



"Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - сказал Немчинов.



.





