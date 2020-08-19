На юге Италии на продажу выставили дома за €1

Власти южного города Таранто объявили о продаже нескольких заброшенных домов по цене €1. Соответствующий конкурс на приобретение семи лотов объявлен на официальной странице местной администрации.



Как уточняет канал Sky TG24, все объекты недвижимости находятся в старой исторической части города-порта на внутренней части "каблука" Апеннин, омываемой Ионическим морем. Символическая стоимость обусловлена стремлением местной администрации вдохнуть новую жизнь в город, история которого берет начало в 9 веке до н.э. Приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения. Администрация готова рассматривать соответствующие проекты с указанием их конечного назначения, и, как говорит мэр Таранто Ринальдо Мелуччи, интерес уже проявил ряд инвесторов, в том числе иностранных.



История Таранто была в античности связана с Древней Грецией, и в местном диалекте, часто не понятном приезжим, сохранились следы древнегреческого языка. В последние годы город чаще упоминается в прессе в связи с процессом банкротства крупнейшего европейского сталелитейного предприятия Ilva. Это вредное производство стало причиной, по утверждению местных медиков, роста числа заболеваний раком среди местного населения, включая детей. Тем не менее закрытие предприятия грозит потерей тысяч рабочих мест и разорением города.



Таранто - не первый, но самый крупный до сих пор город в Италии, где решили продавать дома по символической цене. Ранее о подобных инициативах уже объявляли власти других небольших городков. Всего в Италии насчитывается более 10 тыс. заброшенных городов-призраков, разбросанных по всей стране. Часто это средневековые поселения. Некоторые из них переживают полное забвение после отъезда или смерти последних жителей. Некоторые превращаются в престижные гостиничные комплексы, популярные у иностранных туристов. В одном из таких полностью восстановленных средневековых городов - Постиньяно в сердце центральной области Умбрия желающим предлагается приобретать квартиры. Их стоимость значительно выше символического €1.

