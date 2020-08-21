Вышел первый трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма «Энола Холмс» с 16-летней звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в главной роли.



Шерлока Холмса в картине сыграл Генри Кавилл, известный по ролям в фильмах «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.» и сериалах «Тюдоры» и «Ведьмак». Режиссером выступил Гарри Брэдбир («Убивая Еву»).



В основе сценария киноленты — одноименный роман Нэнси Спрингер. Его главная героиня приезжает в Лондон на поиски своей пропавшей матери (Хелена Бонэм-Картер).



Премьера фильма запланирована на 23 сентября. Ее дату Netflix зашифровал в своих постах с трейлером: alone loshme reeebtpms wnettyrhitd.





