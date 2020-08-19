В Беларуси задержали украинца по запросу РФ

В Беларуси пограничники задержали 34-летнего гражданина Украины, который объявлен в розыск Россией.



Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.



Согласно сообщению, 18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в Беларусь автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.



"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - утверждают в белорусском ведомстве.



"В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции", - говорится в сообщении.

