Зеленский намерен перезагрузить Укртрансбезопасности

Президент Владимир Зеленский намерен перезагрузить Укртрансбезопасности и установить на дорогах автоматические системы проверки веса. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Запорожье, сообщает Укринформ.



"Поставленная задача Министерству инфраструктуры - перезагрузка Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.



По его словам, сотрудники Укртрансбезопасности недостаточно контролируют вес фур.



"Мы строим, а товарищи в кавычках с Укртрансбезопасности, не все, но в целом, разрушают через перезагрузки, потому что не контролируют, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ, вес, и эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируются ", - подчеркнул глава государства.



Еще Зеленский отметил, что сейчас совместно с работниками Укртрансбезопасности ситуацию с грузовместимостью фур контролируют на дорогах представители СБУ и Национальной полиции, но такие меры являются временными.



Глава государства убежден, что как только с дорог "пойдет человеческий фактор", с ними все будет хорошо. Еще он подчеркнул важность внедрения автоматической системы фиксации грузов.



Президент рассказал, что шесть комплексов уже установлены возле Киева, и заверил, что от 50 до 80 таких комплексов закупят в ближайшее время и начнут устанавливать.

