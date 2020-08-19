Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Россия применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.



По его словам, такие меры приняты, чтобы не допустить провокации со стороны других стран. «Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград», — сказал Попов.



Реализации проекта активно противодействуют США. В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в строительстве, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.



Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были построить еще в конце 2019 года. Завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

