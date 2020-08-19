Цены на визы в Украину снизили вчетверо

Кабинет министров снизил стоимость разовой визы для въезда в Украину с 85 долларов до 20 долларов. Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа, пишет Правительственный портал.



Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз - в дополнение к е-Визе для однократного въезда вводится е-Виза для двухразового въезда.



На замену разовой е-Визы стоимостью 85 долларов вводится:



разовая е-Виза стоимостью 20 долларов,

двухразовая е-Виза стоимостью 30 долларов.





Кроме того, вводится на выбор заявителя возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.



Также сокращаются сроки оформления е-Виз - на замену действующего срока до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня).



В пояснительной записке к проекту говорится, что по состоянию на сегодня МИД Украины осуществляет оформление разовых е-Виз по тарифной ставке 85 долларов гражданам 48 государств.



"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезде иностранцев в Украину", - говорится в документе.



По данным МИДа, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму 2,975 млн долларов. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до 975 тысяч долларов.



При этом в министерстве ожидают, что упрощение процедуры оформления е-Виз позволит увеличить спрос (и, соответственно, количество путешествующих) минимум в 2-2,5 раза.



"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", - говорится в документе.

