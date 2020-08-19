Самолет Лукашенко полетел к границе с Россией и на полпути развернулся обратно

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые с начала протестов покинул Минск. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание The Bell.



По данным трекера полетов, президентский борт направился на восток в сторону российской границы, однако на полпути развернулся и полетел обратно.



Уточняется, что после этого лайнер полчаса кружил над Минском прежде чем пойти на посадку в аэропорту белорусской столицы. Официальных комментариев по этому поводу белорусская сторона не давала. Сам Лукашенко сегодня проводил заседание совбеза и селекторное совещание с губернаторами.



Ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не будет бежать из Белоруссии. «Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», — сказал он и подчеркнул, что это не свойственно его характеру и убеждениям.

