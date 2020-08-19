Лидеры ЕС согласовали санкции против Беларуси

Лидеры Евросоюза на заседании в среду, 19 августа, признали нелегитимными выборы в Беларуси. Об этом по итогам видеоконференции заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. В ЕС считают, что Беларусь должна провести новые выборы.



Также лидеры ЕС решили ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Беларуси.



ЕС призвал власти страны найти мирный выход из кризиса.



Вместе с тем, Евросовет решил выделить 53 млн евро для белорусского народа.

