COVID-19 приведет к незапланированному бэби-буму

Из-за коронавируса в мире резко возрастет количество незапланированных беременностей. Об этом сообщает АР.



Пандемия стала причиной потери доступа к противозачаточным средствам и необходимым медицинским услугам. Из-за этого спустя несколько месяцев после начала карантина миллионы женщин забеременели.



По данным организации Marie Stopes International, с января по июнь 2020 года медицинские услуги оказали почти на 2 миллиона беременных женщин меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Компания предоставляет услуги в 37 странах мира.



Всего в мире ожидается около 900 тысяч незапланированных беременностей, 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 тысяч смерти матерей при родах.



При этом, фонд народонаселения ООН предупреждает о 7 млн нежелательных беременностей из-за ограничений в связи с коронавирусом.



Также отмечается, что в ВОЗ сообщили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции в 2/3 из 103 стран мира.

